نصائح للتعامل مع الأطفال أصحاب قصور الانتباه وفرط الحركة: «طبقي الثواب والعقاب»

القاهرة - سمر حسين - ماما

اضطرابات مختلفة يعيش فيها الكثير من الأطفال ويعانون منها، خاصة في مرحلة رياض الأطفال والسنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، ما يجعل الأم في حيرة من أمرها، فيما يخص تلك الاضطرابات، تحاول البحث عن الأسباب لها، وطرق التعامل الصحيحة مع طفلها، خاصة من يعاني من قصور الانتباه وفرط الحركة، الذي يتسبب في الإحراج أمام الجميع داخل المنزل أو خارجه، وفي التجمعات العائلية والأصدقاء، وسط محاولات من الأمهات للوصول لحل أمثل.

طرق التعامل مع الطفل الذي يعاني من قصور الانتباه

مروة محمود، أخصائية التربية والتخاطب وتعديل السلوك، وضعت روشتة تربية للأمهات للتعامل السليم والأمور التي يجب مراعاتها في كيفية مساعدة الطفل المصاب باضطراب قصور الانتباه، وفرط الحركة، خلال حديثها لـ«هُن».

حددت أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، عدد من النقاط للتعامل السليم مع الطفل، إذ قالت إنه يجب على البالغين توجيه التعليمات للطفل واحدة كل مرة وبشكل واضح، فضلا عن الطلب من الطفل تكرار قول التعليمات، كما يجب مشاركة الطفل في تحديد المكافأة الملائمة.

نصائح للأمهات للتعامل الصحيح مع الأطفال

وأكدت أخصائية التربية، خلال النصائح التي تقدمها للأمهات، يجب أن يجرِ توضيح الروابط ما بين المكافأت والسلوك الملائم للطفل، في الوقت نفسه، يجب أن يتم توضيح الروابط، بين العقوبات والسلوك غير الملائم للطفل، يجب أن يشمل البرنامج السلوكي المدرسة والمنزل، ومساعدة أحد الخبراء كاختصاصي علم النفس التربوي، في تطوير البرنامج، فضلا عن وجوب أن تكون المكافأت ذات قيمة عند الطفل.

كما وضحت أفضل طريقة للتعامل مع المكافأت والعقوبات، التي تضعها وفق روتين منظم يظل ثابتا، فيعلم الطفل ما عليه توقعه عند كل سلوك له، كما يجب أن يضمن البالغون ثباتهم على المبدأ، وأن يكونوا منصفين وحازمين.