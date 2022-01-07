«مراتي 150 كيلو والمعاشرة الزوجية صعبة هل يمكن الزواج عليها؟».. مبروك عطية يجيب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

العلاقة الزوجية، ربما هي أسمى العلاقات التي وصى بها الله عز وجل ورسوله، فلا يمكن نجاحها سوى بتنفيذ بعض الواجبات والمعاملات القائمة على المودة والرحمة، والتي أوصى بها الله تعالى.

ورغم إباحة الشرع وجواز فسخ الزيجة إذا ظهرت بعض العيوب على الزوجة أو الزوج، إلا أن هناك بعض الأمور التي لايجوز فيها الفسخ، والتي توضحها الحالة الآتية:

مراتي بقت 150 كيلو ممكن اتجوز عليها؟

أرسل أحد الأشخاص، سؤالًا للدكتور والداعية مبروك عطية، حول جواز الزواج مجددًا على زوجته، إذا زاد وزنها ووصل لـ150 كيلوجرام، وذلك ضمن الأسئلة الاجتماعية التي يطلب أصحابها الشأن فيها الرأي الشرعي، مضمونه: «مراتي بقت 150 كيلو والمعاشرة الزوجية صعبة ممكن أتجوز؟».

كيف رد مبروك عطية على السؤال المثير للجدل؟

ورد الداعية مبروك عطية، على السؤال، الذي تعجب منه، من خلال مقطع فيديو عبر قناته على «اليوتيوب»، قائلًا: «أكيد أنت ماخدتهاش 150 كيلو، وفي ناس بتتخن من الرحرحة أو من الزعل، فلو أجزنا وفتحنا الباب لكل شخص اللي الموجود معاه تقل تلاقي مشكلة».

وتساءل «عطية» عن رد فعل الزوج حال انقلاب الوضع: مستنكرًا: «ماذا لو أنت اللي زاد وزنك ووصلت إلى 150 كيلو ترميك أو تخلعك وتتزوج غيرك!»

وأشار الداعية مبروك عطية، للأمور التي يمكن حلها بالفعل، ومعالجتها: «الأمور التي من الممكن معالجتها تعالج، بشوية ريجيم يكون على يد طبيبة، ورياضة ترجع تاني، ولا العروسة التانية جاهزة وعلى الباب، ومين ضمنلك متتخنش هي كمان، ولا وقتها هتتجوز تالت».