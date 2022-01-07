الامارات | علامة موسكينو تحتفي بعام النمر الصيني بتشكيلة توني ذا تايغر

شكرا لقرائتكم خبر عن علامة موسكينو تحتفي بعام النمر الصيني بتشكيلة توني ذا تايغر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي علامة موسكينو بعام النمر الصيني من خلال تقديم تشكيلة توني ذا تايغر المصغرة.

واستمد المدير الإبداعي للعلامة جيريمي سكوت المهمة من الأيقونة العالمية لحبوب الإفطار الشهيرة توني ذا تايغر، مضيفاً لها لمسة من الفخامة الإيطالية. وتتميز المجموعة، المكونة من 16 قطعة مطبوعة وفق تقنية الشاشة، برسومات مطرزة. وتشمل المجموعة قمصان التيشرت الضيقة والفضفاضة، والأطقم المكونة من سروال رياضي وفستان مزود بقبعة، والسراويل الرياضية القصيرة، وسترة من الجينز مزينة بخطوط تشبه جلد النمر، إلى جانب السراويل القصيرة وسراويل الجينز.

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