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الامارات | اربح إقامة فندقية مع شراء تذاكر السينما

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اربح إقامة فندقية مع شراء تذاكر السينما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع الشتاء الرائع الذي يسود دولة الإمارات، تتعدّد الأفكار والاحتمالات لتمضية الإجازة المثالية في وجهات الضيافة والترفيه.

ومن جهتها، أطلقت ريل سينما عرض الموسم، حيث يمكن لكلّ من يحجز تذاكر في ريل سينما لأي أفلام، في أي وقت وفي أي مكان، الحصول على فرصة للفوز بإقامة فندقية وتذاكر إلى وجهات إعمار الترفيهية الفريدة، مثل برج خليفة، وريل سينما، وكيدزانيا دبي، والعديد من المفاجآت الأخرى!

لا تفوّتوا فرصة الربح وتمضية العطلة العائلية المثالية مع ريل سينما!

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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