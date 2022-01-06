الخليل كوميدي يرزق بمولودته الأولى بعد 3 سنوات من الزواج.. هذا اسمها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رُزق أحمد حسن خليل، الشهير بـ«الخليل كوميدي»، بمولودة جديدة، أطلق عليها «شهد»، إذ نشر صورة له وهو يحمل مولودته، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقًا:«بسم الله ماشاء الله.. الحمد لله ربنا رزقني اليوم شهد أحمد حسن.. بعد زواج 3 سنوات .. اللهم بارك فيها وارزق كل مشتاق».

معلومات عن الخليل كوميدي

- يبلغ من العمر 26 عامًا، من مواليد 1990، من بلقاس الدقهلية.

- حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة المنصورة.

- استعرض الخليل كوميدي قدراته في التأليف والتلحين والغناء.

- أثار جدلا كبيرا بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مفبركة له بالفوتوشوب، وهو يتصدر إحدى اللوحات الدعائية التابعة لشركة عالمية، بمنطقة الزمالك.

الخليل كوميدي يرتبط بفتاة خارج الوسط الفني

أعلن خليل كوميدي عن خبر خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت خطيبته حينها زهرة الربيع، عبر حسابها: «حبيبي قلبه أبيض زي البفته البيضه هههه هو ده فعلا فتى أحلامي الخليل كوميدي، عقبالكم يا أحلى بنات وتحسو بفرحتي إني مخطوبة لأصل الضحك في مصر».