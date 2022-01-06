الامارات | عريس عربي يتزين بعقود من الاموال ويثير موجة واسعة من الجدل.. «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن عريس عربي يتزين بعقود من الاموال ويثير موجة واسعة من الجدل.. «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد حفل زفاف في ليبيا مشهدا، أثار موجة واسعة من ردود الفعل، واعتبر من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي نادر وغريب عن العادات المحلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر العريس وهو يتزيّن بعقود من الأموال التي كانت توضع حول رقبته من قبل أصحابه وأقاربه وضيوف الحفل بدلا من عقد الفل والياسمين التي كانت معتاده في مثل هذه المناسبات.

واختفلت الآارء بين من اعتبر الامر حرية شخصية، ومن وجد في الامر بزخا مرفوضا في بلد يعاني الازمات.

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