مذيعة شهيرة تعلن خطبتها من نجل ترامب.. جمعتهما الصداقة 15 عاما

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بفستان أسود لامع، ظهرت كيمبرلي جيلفويل مذيعة fox news السابقة مع نجل دونالد ترامب جونيور، في ليلة رأس السنة، أثناء احتفالها بعيد ميلاد الأخير، وكان يحتضنها، لتعلن خطبتها منه رسميا بعد عام من محاولة إخفاء خبر ارتباطهما، الذي كان واضحا للجميع، بسبب ظهورهما المتكرر سويا منذ 4 سنوات، وفقا لما ذكرته daily news.

إعلان الخطوبة واحتفال بعيد ميلاد في ليلة رأس السنة

«الليلة كانت مميزة جدًا، الاحتفال بعيد ميلاد دون أنت قوي وذكي وشجاع ومرح وحب حياتي، مش قادرة انتظر أننا نكمل حياتنا مع بعض، بحبك».. كلمات الحب التي عبرت بها كيمبرلي جيلفويل مع صور تجمعها بـ دونالد ترامب الابن، والتي شاركت بها متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «الانستجرام» والتي التقطت في ليلة رأس السنة أثناء الاحتفال بعيد ميلاد 44، لتعلن رسميا خطبتها به بعد حب 4 سنوات، وخطبة سرا لمدة عام.

صداقة قوية تجمعهما قبل الخطوبة

كانت كيمبرلي جيلفويل 52 عاما، ودونالد جونيور ترامب تجمعهما صداقة قوية منذ 15 عاما، وبدأت علاقة الصداقة تتحول لحب في بداية 2018 بعد انفصاله مباشرة عن زوجته السابقة، والتي لديها منها 5 أطفال.

واستطاعت جيلفويل بعفويتها التقرب منهم ومشاركتهم تفاصيل حياتهم، بالإضافة إلى أبنائها من زيجاتها السابقة، إلا أن ذلك لم يعيق ارتباطها، واستمرت الصداقة التي تحولت إلى ارتباط بعد انفصاله عن زوجته عارضة الأزياء فانيسا كاي، لكن بعد إعلان الخطوبة فهناك الكثير من التوقعات لإعداد حفل زفاف اسطوري لكلا من نجل دونالد ترامب وكيمبرلي.

حياة كيمبرلي السابقة قبل ارتباطها بـ نجل ترامب

ولدت كيمبرلي آن جيلفويل عام 1969، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية لأب أمريكي وأم ذات أصول إيرلندية، كانت تعمل مدرسة تربية خاصة، وكانت مصدر الإلهام لابنتها، إذ ماتت بمرض اللوكيميا عندما كانت جيلفويل في الـ11 من عمرها، وفقا لما ذكرته في مقابلة لها مع Mediaite في 2015، قائلة:«أمي كانت بالنسبة لي كل حاجة، كنت أتمنى تفضل جنبي علطول حبيت تعاملها مع الناس وكمان شغلها مع الأطفال اللي بيعانوا من تحديات عاطفية، وقد إيه كانت حنونة معاهم وكانت هي الداعم ليا انجح».