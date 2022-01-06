الامارات | سائق «مجنون» يقود سيارته على خط قطار إسطنبول..«فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق «مجنون» يقود سيارته على خط قطار إسطنبول..«فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائق وصف «بالمجنون»، حيث كان يقود سيارته على طول خط القطار الداخلي «الترام» بسرعة كبيرة، وكاد ان يتسبب بكارثة لو تصادف مرور القطار الذي ينقل المئات من الركاب في مثل الوقت الذي وقعت فيه الحادثة.

وأظهرت لقطات المراقبة في اسطنبول بتركيا، سائقا وهو يقود سيارته مسرعًا على طول الخط القطار بعد أن دخله منعطفًا على الطريق الرئيسي.

وتلتقط كاميرا أخرى سيارة فضية وهي تندفع باتجاه محطة توبكابي بينما ينتظر الركاب المذهولون قدوم القطار.

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