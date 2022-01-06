5 أسرار وراء نباح الكلاب المستمر.. قد لا تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تربية الكلاب لها متعتها الخاصة لدي كثير من الأشخاص، لكن في كثير من الأحيان تبدأ الكلاب في النباح بشكل مفرط، ما يسبب مصدر إزعاج للآخرين.

فيما يلي، نستعرض لكم 5 أسباب وراء نباح كلبك كثيرًا، وإليك كيف منع ذلك السلوك، وفق ما أورد موقع "thesprucepets".

- مشاكل صحية

تنبح بعض الكلاب لأنها تتألم أو تعاني من مشكلة صحية، لذا يجب أن زيارة الطبيب البيطري لأن بعض الكلاب جيدة في إخفاء أعراض الألم، حتى عند لمسها، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب تقييم الألم في مناطق مثل آذانهم أو أفواههم.

- شيخوخة الكلاب

مع تقدم الكلاب في العمر، من الشائع جدًا أن تبدأ النباح بشكل مفرط لساعات متتالية، بالإضافة إلى الخلل الإدراكي، والذي يشبه مرض ألزهايمر، يمكن أن تعاني الكلاب المسنة من ضعف البصر أو الصمم أو آلام الجسم التي تؤدي إلى النباح.

- الخوف

إذا كان كلبك خائفًا من شخصًا أو ضوضاء عالية مثل الألعاب النارية أو موقف غريب، يعبر عن هذا القلق عبر النباح.

- الشعور بالوحدة

الكلاب من الحيوانات التي تفضل رفقة الآخرين، لذا إذا كانوا بمفردهم لفترات طويلة من الوقت، يبدأون في النباح كعلامة على الشعور بالحزن والوحدة.

- الحاجة إلى الاهتمام

يمكن أن يشير النباح المفرط إلى أن الكلب جائع أو يحتاج إلى الخروج، أو يرغب في بعض الاهتمام.

كيف تمنع كلبك من النباح بشكل مفرط؟

- زيارة الطبيب البيطري

إذا كان سلوك النباح المفرط جديدًا على الكلب، يفضل استشارة الطبيب البيطري لمعالجة أي حالة صحية، لأن الكلب المسن الذي يُظهر نباحًا مفرطًا سيكون له احتياجات طبية وخطة عمل مختلفة عن الكلب الصغير.

- معرفة الأسباب الحقيقية

يجب معرفة السبب الحقيقي وراء هذا النباح، إذ يمكن أن يكون بسبب الجوع أو الوحدة أو القلق، لذا عليك تقديم احتياجاته والمساعدة في تهدئته.

- التمارين

امنح كلبك الكثير من التمارين، لإخراج طاقته المكبوتة بدلا من النباح.

- قلق الانفصال

إذا كان كلبك يعاني من قلق الانفصال، فتجنب تركه بمفرده لفترات طويلة من الوقت إن أمكن.

ما الذي عليك عدم فعله

هناك بعض الأشياء التي يجب تجنبها إذا كان لديك كلب نباح بشكل مفرط:

- نجنب الصراخ في وجه الكلب، لن يساعد ذلك في إخماد السلوك فحسب ، بل يحفز الكلب على النباح أكثر.

- عدم ضربه أو استخدام أجهزة مثل أطواق الصدمات، هذا يسبب له ألم شديد.