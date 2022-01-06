من هي صاحبة أسوا إطلالة اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

اعتادت نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وشيك خلال نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن تأتي بعض الإطلالات غير موفقة.

نستعرض لكم أسوأ إطلالة اليوم بحسب اختيارات ناقد الموضة إيلي حنا عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" وهي المطربة لطيفة.

ارتدت المطربة لطيفة أثناء حضورها إحدى الحفلات فستانا بأكمام باللونين الأبيض والأسود، ويتميز الفستان بأنه منفوش من أسفل ومتعدد الطبقات.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها قائلا، "الإطلالة كارثية وسيئة للغاية وبشعة".