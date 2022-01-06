منها الأكل غير الصحي..7 عادات يجب التخلص منها في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يوجد أفضل من التخلي عن العادات السيئة والتكيف مع العادات الجديدة، اليوم الذي تعترف فيه بالمشكلات التي تمنعك من الوصول إلى أهدافك هو الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه بذل الجهود للتخلي عنها من أجل تحسين حياتك.

مع دخولنا عامًا جديدًا مليئًا بالآمال، لا داعي لحمل أعباء العادات السيئة معك التي يمكن أن تجعل الحياة أكثر صعوبة دون سبب، إليك بعض العادات التي يجب التخلص منها في عام 2022، وفقا لموقع timesofindia.

تجاهل صحتك العقلية

نتحدث كثيرًا عن إعطاء الأولوية لصحتنا العقلية، نستمر في مكافحة القلق والتوتر بسبب العمل أو مشاكل الأسرة، ونهمش الحاجة إلى الحفاظ على صحتنا العقلية، تعهد هذا العام بإعطاء الأولوية لرفاهيتك العقلية فوق كل شيء آخر، تحدث إلى من تحب واطلب المساعدة عندما تسوء الأمور.

التسويف

هل سبق لك أن حسبت عدد المرات في اليوم التي قمت فيها طوعًا بتأخير أو تأجيل عملك دون سبب وعندما تقترب من الموعد النهائي تشعر بالقلق؟ إذا كنت ستحسب فسيكون هناك الكثير من المرات. التسويف يجعل مهمتك صعبة فقط في وقت لاحق ويزيد من نوبات القلق والتوتر. حاول ألا تماطل هذا العام وتنهي وقتك قبل الموعد المحدد حتى تتمكن من الاستمتاع بوقت فراغك.

الشك الذاتي

الشك الذاتي والتحدث السلبي عن النفس يمكن أن يدمر نجاحك، في الحقيقة، هناك الكثير من الأشخاص الذين يسحبونك إلى القاع، ولا يتعين عليك فعل ذلك بنفسك، أنت فقط من يستطيع تشجيع وتحفيز نفسك للقيام بعمل أفضل وتحقيق ما لا يمكن تحقيقه، لذا، كن لطيفًا مع نفسك لأنه لن يفعل ذلك أي شخص آخر.

تخطي التمرين

على الرغم من أننا نعلم أن التمرين مفيد لصحتنا، إلا أننا نجد دائمًا طريقة لتخطيها، وإيجاد أعذار، من الضروري أن نفهم أن ممارسة الرياضة بانتظام يفيدنا ويحسن صحتنا، لذا توقف عن إيجاد الأعذار لتخطيها، كن ملتزما حتى لو استمر التمرين لمدة 15 دقيقة.

الأكل غير الصحي

سرعان ما نستسلم ونتناول الطعام غير الصحي، نحن لا نقول أن الاستمتاع بوجبة مفضلة لدينا أمر غير صحيح، عليك أن تعرف متى تتوقف، تناول ما يحلو لك وقتما تشاء، لكن افهم احتياجات جسمك زوده بأطعمة مغذية وصحية.

الإنفاق الزائد

يقال إن التسوق يزيل التوتر، لكننا نقول إن الادخار ضروري بنفس القدر، يعد ادخار واستثمار جزء من أموالك الطريقة الصحيحة لبناء الثروة وتأمين مستقبلك، لذا، خطط لإنفاقك على مستوى الشهر وأنفق جزءًا فقط من راتبك، بدلاً من تبذير الأموال على أشياء لا تحتاجها.

إرضاء الناس

إرضاء الناس حلقة مفرغة، لا تضر إلا بسلامنا العقلي وصحتنا، غالبًا ما ندخل في هذه العادة المتمثلة في إرضاء الآخرين، خوفًا من أن يتم تصنيفنا على أننا أنانيون، أثناء القيام بذلك نتجاهل احتياجاتنا ورفاهيتنا، لكن هذا العام، لا تخشى أن تقول لا عندما تريد ذلك، إذا كنت لن تعتني بنفسك، فلن يقوم أحد بذلك.