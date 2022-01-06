برج السرطان.. كيف ستكون حياتك العاطفية في 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرغب الكثيرين معرفة تنبؤات الفلك وتوقعات الأبراج عن حظ كل برج خصوصا على الصعيد العاطفي في العام الجديد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم توقعات الحياة العاطفية لبرج السرطان للعام الجديد، وفقا لموقع "timesofindia".

في عام 2022، يجب على مواليد برج السرطان التعبير عن حبهم وعدم الاحتفاظ به داخل أنفسهم، وهذا ليس فقط لغير المتزوجين ولكن للأشخاص المتزوجين أيضًا.

علاوة على ذلك يصعب على مواليد برج السرطان الاعتراف بحبهم للشخص المعجبين به، وبغض النظر عما إذا كنت أعزبًا أو متزوجا، فقد حان الوقت لمحاولة التعبير عن حبك ولا تنتظر أن يقولها لك الشخص الآخر في كل مرة.

ومن الأفضل هذا العام أن يبدأ مواليد هذا البرج بالاعتراف لشركائهم وتحمل المسؤولية وإظهار المودة وسيؤدي هذا إلى زيادة تعزيز الروابط بينهما.

وإذا كنت على موعد مع الشخص المعجب به للمرة الأولى يجب أن تبقى هادئًا وتعبر عن شخصيتك وحبك للطرف الآخر، وإذا لم تعبر عن مشاعرك، فسيبدأ الطرف الآخر في الشعور بالملل وقلة التقدير والابتعاد.

وبالنسبة للأشخاص المرتبطين عليك أن تبدأ في إظهار أنك مهتم بشريك حياتك ولا تلتزم الصمت ولكن تحدث معه وشاركه أفكارك.