أنيقة وجذابة.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ليلى علوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة خلال احتفالها بعيد ميلاد الفنانة ليلى علوي الـ60، بمشاركة الفنانة يسرا، وذلك خلال عدة صور نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت الفنانة ليلى علوي فستانا قصيرا باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة حذاء أبيض، وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط، وسلسلة، وخاتم.

بينما ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأسود، وبمكياج ناعم، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة، وحلق.

وأطلت الفنانة يسرا فستان باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا، واعتمدت مكياجا هادئا، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم وحلق.