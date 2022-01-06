ما مدى خطورة "متحور مرسيليا" الجديد لفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا بفرنسا، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا كوفيد-19 في جنوب البلاد، وأطلقت عليها اسم IHU.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتحورات يزداد بشكل يومي، لكن المتحورات سريعة الانتشار هي التي تشغل العلماء، وقالت الشبكة الإخبارية، إن المتحور الجديد الذي تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة به لدى مسافر عائد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر لا يزال قيد الدراسة.

وأوضحت إدارة حماية حقوق المستهلك والخدمات الصحية الروسية "روس بوتريب نادزور"، أن متحور كورونا المسجل في مرسيليا الفرنسية قد لا يمثل خطرا على سير الجائحة واحتدام الوباء.

وكشفت اختبارات تحديد الطفرات وجود "تركيبة غير نمطية" للفيروس. وأضافت الإدارة: "لأول مرة تم التعرف على نوع جديد من الفيروس وتمت تسميته (B.1.640.2) في نوفمبر 2021 لدى شخص عاد من الكاميرون"، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وتابعت: "تم تحميل تسلسل العينة الأولى التي نسبت للمتحور (B.1.640.2) إلى قاعدة البيانات الدولية في 4 نوفمبر 2021.

وفي غضون شهرين تمت إضافة حوالي 20 إصابة لقاعدة البيانات سجلت في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة والهند، وفي ديسمبر لم تسجل سوى حالات منفردة".

وأوضحت الصحيفة أن "المتحور الجديد يتميز بعدد كبير من التغييرات الجينية بما فيها جين البروتين (S)، في حين أن بعض الطفرات متأصلة في متحوري "أوميكرون" و"دلتا".