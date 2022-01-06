مها أبو عوف في لقاء سابق: «وفاة عمر خورشيد فيها لغز مش هيتفك» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تعش معه سنوات كثيرة، إلا أن قصة حبهما كانت مشهورة في الوسط الفني، وتزوجا عام 1981 وفارق الحياة بعد عام واحد، في حادث سيارة إلا أن مها أبو عوف التي فارقت الحياة اليوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما، ظلت على يقين أن هناك لغز في وفاة عمر خورشيد.

سبق وتحدثت الفنانة مها أبو عوف، عن وفاة عمر خورشيد في لقاء لها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «كل يوم»، بأن لم تكن أبدا تنتظر موته، وأن الأمر كان مؤلما بالنسبة لها، وأن هناك غموض بشأن حادث السيارة: «في غموض بالحادث حتى الآن ومش هيتفك».

غموض وفاة عمر خورشيد

وحكت الراحلة مها أبو عوف عن ليلة وفاة خورشيد قائلة: «مروحتش مكان الحادث كان هو المفروض جايلي بعد ما خلص شغل واتأخر لقيت مدير ملهى لاروند بيكلمني بيقولي عمر جالك قولت له لا، قفل وكلمني تاني قالي عربيته عاملة حادثة».

وسرعان ما اصطحبت والدتها للذهاب إليه في مستشفى بالعجوزة ودخلت الأم وعلمت أن زوج ابنتها توفى ولكنها لم تخبرها: «قالتلي ده مدشدش وممنوع الزيارة هنروح نجيب أخوكي ونرجع نشوف إيه الموضوع روحت البيت بنكلم عزت صحي راح المستشفى، ولاقيت جيهان وهويدا أخواته جايين وبيعطوا»، بحسب قولها في لقاء سابق.

مها أبو عوف: في علامة استفهام في موت عمر خورشيد

وذكرت الراحلة أيضا أنها على يقين أن حادث السيارة له خلفية، ونفت تماما الشائعات بشأن أنه كان لديه علاقات غرامية ووصفته بأنه «مش بصباص ولا بلاي بوي لو عرفت عمر هتعرف إن الشائعة دي مش صحيحة لأن هو كان بيقولي على الشائعات».

كما نفت الراحلة أيضا أن الحادث له علاقة بابنة مسؤول كبير، ولكنها نهت الحديث عن عمر خورشيد بأن هناك علامة استفهام حول وفاته، وأنها لا تحاول معرفة ذلك.