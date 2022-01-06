ظهور متكرر لـ أحمد الفيشاوي بعد الطلاق يثير جدل الجمهور.. طبل ورقص واحتفالات (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

رغم مرور أيام على انفصاله عن زوجته ندى الكامل، بعد زواج دام 4 أعوام، ما يزال الفنان أحمد الفيشاوي، يثير الجدل والحيرة لدى الجمهور، ليس فقط بسبب إطلالاته أو تصريحاته الإعلامية، لكن أيضًا، لردود أفعاله، خاصة عقب الطلاق الذي وقع مؤخرا، رغم وصفه المستمر سابقا، لتلك الزيجة بالناجحة، مع اعتياده التعبير عن حبه لزوجته السابقة، إذ تجاهل الإعلان عن الانفصال أو حتى التعليق عليه، مقررا مشاركة متابعيه حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بلحظاته السعيدة واحتفالاته بأعماله.

ندى الكامل تعلن الانفصال

خلال الأيام الماضية، أعلنت ندى الكامل، عبر «انستجرام» انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، بنشر صورة على خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، موضحة أن الطلاق وقع يوم 21 من ديسمبر الماضي.

وأعربت ندى، عن رغبتها في عدم الخوض بأزمة انفصالها عن زوجها، مراعاة لمشاعر أطفالها وأسرتها، لافتة إلى أنها كانت نعم الزوجة والسند، وأنها أعطت له كل ما تملك من حب وتضحية، كي يشعر بالراحة، لكنها تعتقد الآن، أن الأخير سعيد دونها وليس تعيسًا، مختتمة: «أتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني، لقد حافظت عليها».

وعلى الرغم من تصريحات الزوجة السابقة، إلا أن «الفيشاوي» لم يعلق على الأمر تمامًا، أو حتى يعلن عنه، بل ظل محتفظًا بصوره التذكارية معها عبر حسابه الشخصي على «انستجرام».

أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

لم يتوقف أحمد الفيشاوي، على مدار الفترات الماضية، عن وصف زواجه من ندى الكامل بالناجح، إلا أن رد فعله على الطلاق ظل غريبًا ومحيرا للبعض، خاصة أنه لم يتطرق له نهائي، مكتفيا بظهوره المختلف على مواقع التواصل الاجتماعي.

احتفاء برحلة علاج والدته

كان الظهور الأول لـ«الفيشاوي» عقب الطلاق، أثناء احتفائه ببدء رحلة علاج والدته من السرطان، إذ نشر صورة تجمعه بالطبيب المعالج لوالدته، علق عليها: «أنا والراجل المحترم ده، كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة، ودلوقتي محمد زيدان، هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي، بشكرك وبحبك يا صاحبي، نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل».

الاحتفال بالعام الجديد

عاد أحمد الفيشاوي، مجددا، بظهور جديد عبر «انستجرام»، للاحتفال مع متابعيه، بدخول العام الجديد 2022، إذ نشر عدة صور، كتب: «كل سنة وأنتوا بألف صحة وسعادة، أشوفكوا السنة اللي جاية إن شاء الله».

جلسات تصوير مختلفة

خضع نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، لعدة جلسات تصوير مختلفة، منذ انفصاله عن ندى الكامل، أظهر خلالها «التاتو» المرسوم على جسده كاملًا، والأقراط المختلفة التي يرتديها.

الاحتفال بأعماله الفنية

شارك الفيشاوي متابعيه عبر «انستجرام»، لحظات انتظاره لأحدث أفلامه «قمر 14»، الذي عرض مؤخرًا، في مهرجان القاهرة، والمقرر عرضه في السينمات قريبا.

رقص وطبلة

كان الفنان أحمد الفيشاوي، شارك فيديو أثناء تريد الأغنية الشعبية «الغزالة رايقة» للطفل محمد أسامة، التي تصدرت محركات البحث مؤخرًا، إذ ظهر يمسك طبلو، ويشارك صديقه الرقص عليها.