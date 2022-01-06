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وجبة الملوك.. 3 طرق لعمل كفتة داود باشا على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

08:31 ص | الخميس 06 يناير 2022

كفتة داود باشا

تعتبر كفتة داود باشا، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة عملها، بأكثر من وصفة، وترجع أصول تلك الأكلة إلى الحكم العثماني، خاصة الوالي داود باشا؛ إذ كانت من أكثر الوجبات الذي يفضلها ويطلب من الطهاة إعدادها.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل كفتة داود باشا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير كفتة داوود باشا بالفاصوليا

لحمة مفرومة  

بصل  

ثوم  

بقدونس  

شبت  

بقسماط  

صلصة طماطم  

فاصوليا بيضاء  

كرات  

كرفس  

زيت  

ملح  

فلفل  

بهارات  

جوزة الطيب  

طريقة تحضير كفتة داوود باشا بالفاصوليا

- تخلط اللحمة المفرومة مع الخضرة والبقسماط والبصل

- يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل

- يشكل الخليط كرات

- يشوح الثوم والكرفس والكرات في الزيت على النار

- توضع الكفتة والطماطم المبشورة وصلصة الطماطم إلى خليط الثوم، ويقلب كل الخليط على النار.

- يضاف الماء المغلى ويترك الخليط على النار حتى النضج.

- تضاف الفاصولياء المسلوقة ويقلب كل الخليط على النار.

- تقدم عند تمام النضج.

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مقادير كفتة داوود باشا

كيلو لحمة مفرومة  

2 كوب فول صويا منقوع  

زيت للقلي  

ملح  

فلفل أسود  

طريقة تحضير كفتة داوود باشا

- تخلط اللحمة المفرومة مع البصل وفول الصويا والبقدونس

- يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات

- يشكل الخليط لكرات وتقلى في الزيت

- تحفظ في أطباق فويل وتغلف وتوضع فى الفريزر.

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مقادير كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء

لحم مفروم  

بصل 

ثوم  

شبت 

كزبرة  

دقيق  

زبدة  

لبن 

كريمة لباني  

مرقة  

زيت  

ملح 

فلفل  

طريقة تحضير كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء

- افرمي كرفس وشبت وكزبرة ومعها دقيق وضيفيها للحم مفروم وملح وفلفل

- شكلي اللحم على هيئة كرات وتبليها بالدقيق واقليه في زبدة على النار حتى تحمر

- ضعي في طاسة على النار ثوم مع زبدة وشبت، ثم اضيفي الكريمة اللباني واتركيها لتغلي حتى تثقل تماما، ثم قدميها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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