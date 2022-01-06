الامارات | الأردن: بائع متجول يعثر على 25 ألف دولار ويعيدها لصاحبها.. والأخير يكافئه بـ 7 دولارات ! فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: بائع متجول يعثر على 25 ألف دولار ويعيدها لصاحبها.. والأخير يكافئه بـ 7 دولارات ! فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر بائع متجول في محافظة اربد شمال الأردن على مبلغ 17 ألف دينار اردني (ما يساوي تقريبا 25 ألف دولار) بالقرب من أحد محلات الصرافة في المحافظة.

وقال البائع المتجول اسماعيل ابو عقل في مقطع فيديو متداول إنه عثر على المبلغ على باب أحد المتاجر، مشيرا الى أنه قام باعادة المبلع الى صاحبه الذي كان يبحث عنه.

ولفت البائع المتجول حسب موقع "رؤيا الإخباري" الى ان صاحب المبلغ قام باعطائه 5 دنانير (7 دولارات) كمكافأة له على أمانته واعادة المبلغ. وأضاف انه كان يود لو بقي الامر بينه وبين ربه لكنه أخبر احد الأصدقاء بالأمر فقام الأخير بالتحدث به في المسجد، وقال أبو عقل انه لا يبحث من وراء ذلك سوى عن مرضاة الله.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news