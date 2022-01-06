الامارات | أخبار عن ظهور زوجة سرية لسمير غانم .. وعائلته تنفي !

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار عن ظهور زوجة سرية لسمير غانم .. وعائلته تنفي ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إنتشرت أمس على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الإجتماعي، أخبار عن ظهور زوجة ثانية للممثل المصري الراحل سمير غانم، ومطالبتها لدنيا وإيمي سمير غانم بحقها من الميراث، وبعد الإنتشار السريع للخبر، وسط دهشة الجمهور وأهل الفن، خرج مصدر مقرب من العائلة ليرد في تصريحات صحافية بالتأكيد على ان الخبر مجرد إشاعه لا تمت للحقيقة بصلة.

أما إيمي ودنيا سمير غانم فأعربتا عن إستيائهما الكبير من إنتشار هذه الشائعات، وطالبتا المتابعين بضرورة التأكد من الأخبار قبل نشرها، خصوصاً وأن العائلة لا تزال تعيش حالة من الحزن على غياب سمير غانم وزوجته الممثلة المصرية دلال عبد العزيز.

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