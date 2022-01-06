الامارات | إختبر هذا المشروب «الغريب» لنوم هانيء بلا قلق

شكرا لقرائتكم خبر عن إختبر هذا المشروب «الغريب» لنوم هانيء بلا قلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع «Woman's world»؛ عن مشروب رغم غرابته إلا أنه يساعد على النوم سريعًا ولوقت طويل، ويخلص من مسألة الاستيقاظ المفاجئ لقضاء الحاجة.

وأشار الموقع إلى ان شرب مياه البحر المالحة عبارة عن علاج طبي للحصول على نوم أفضل، فهذا المشروب يغني المرء عن الاضطرار إلى الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل أو ساعات الفجر الأولى للذهاب إلى المرحاض.

وويفسر الموقع الأمر بالقول: إن ماء البحر يحتوي على مادة تسمى الإلكتروليتات، المسؤولة عن توازن السوائل في جسمك؛ فإذا كانت السوائل في جسمك غير متوازنة، فسيحاول جسمك تصحيح ذلك، عن الاستيقاظ في منتصف الليل. بحسب «سبق».

ويساعد الملح البحري غير المعالَج في الوصول إلى جميع خلايا جسمنا، ويُجَنِّب الجسم أي تراكم للسوائل، بما يؤدي إلى الاستيقاظ غير المناسب في الليل.

والأمر الأبرز هنا هو كمية الماء؛ حيث ينصح الخبراء هنا بتناول كمية محدودة منه، فمفعولها يمتد لفترة طويلة.

ويفضل شرب كوب من ماء البحر بحجم 8 أونصات، قبل 30 دقيقة من النوم؛ لكن جمعية الطب الأمريكية تقول إن النساء فوق الخمسين عامًا يجب أن يتناولن كمية أقل منها؛ لأن تناول الملح في حالتهن يجب أن يكون أقل بشكل عام.

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