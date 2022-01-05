أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا.. «جهزيها في 10 دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«طريقة عمل عجينة البيتزا».. من أسهل طرق إعداد الوجبات السهلة وسريعة التحضير، إذ تحرص الكثير من السيدات وربات المنازل على تقديمها إلى أسرهن، ويتفنن في طرق عملها، رغبة منهن في تحضيرها مثل الجاهزة «زي المحلات»، في 10 دقائق.

وفضلًا عن الطعم الشهي لـ «البيتزا»، إلا أنها من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية، لذا تقدم «هن» طريقة عمل عجينة البيتزا، وفقًا لخبيرة الطبخ سالي فؤاد، عبر برنامجها «حلو وحادق» المذاع على فضائية CBC سفرة.

مقادير عمل عجينة البيتزا

- كوب ونصف ماء دافىء.

- ملعقة كبيرة من الخميرة.

- ملعقة كبيرة من السكر.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- 3 أكواب ونصف من الطحين.

طريقة عمل عجينة البيتزا

- قومي سيدتي بوضع الخميرة في كوب من الماء الدافيء، مع إضافة ملعقة كبيرة من السكر، واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تخمر جيدًا.

- حضري الدقيق، ثم ضعيه في إناء كبير وواسع، وقومي بعمل حفرة في منصف الدقيق، واسكبي الخميرة، ثم زيت الزيتون، مع الحرص على تقليب الخليط جيدًا، والبدء في عملية العجن حتى تصبح العجينة متماسكة وناعمة.

- قومي بإحضار وعاء ودهنه بالزيت، ثم قومي بوضع العجينة، وتطية الوعاءجيدًا بقطعة من القماش النظيف، واتركيه في مكان دافىء لمدة ساعة، حتى تتخمر العجينة تمامًا، ويتضاعف حجمها.

- قومي بفرد طحين على الطاولة، ثم افردي العجينة عليها بشكل دائري، ثم قومي بنقل العجينة إلى الصينية المناسبة، وفردها جيدًا وبعد ذلك اتركيها لترتاح لمدة 10 دقائق، كما يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة عند حاجتك لتحضير البيتزا، لكن عليك إخراجها من الفريزر قبل التحضير لعمل البيتزا بمدة 4 ساعات، حتى تصبح جاهزة للإعداد.

- وإذا كنت ترغبين في تحضير البيتزا المقرمشة، يمكنك تحقيق ذلك من خلال تقسيم العجينة إلى نصفين، لتصبح رقيقة.