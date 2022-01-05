"عشان مش بيعجبه أي حد".. أبراج لا تتوافق مع برج العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعتبر برج العذراء من أكثر الأبراج التي لديها قدرة عالية من الذكاء، ويستطيع أن يكشف الكذب بسهولة، فهم أشخاص يتسمون بالدقة ويعملون بجد، وينتقدون من حولهم، لذلك سنعرض لكم أبرز الأبراج التي لا تتوافق شخصيتها معه، وذلك نقلاً عن موقع "elitedaily".

-السرطان

برج العذراء شديد التركيز على التفاصيل ويسعى باستمرار ليكون أفضل، من ناحية، يجعلهم ذلك مميزين، ويبدو وكأنه صعب الإرضاء، وهذا تمامًا آخر شيء يحتاجه ويحبه السرطان، لذلك فهم لا يتفقون أبدا.

-القوس

يحب برج العذراء الدقة والتنظيم، ويكره برج القوس هذه الطريقة في التعامل، ويرى العذراء سلوك القوس على أنه متهور، فهم غير متوافقين.

-الأسد

يعتبر أصحاب برج العذراء من أكثر الأشخاص الذين ينتقدوا من حولهم، ولا يحب برج الأسد أن يعلق عليه أحد أو ينتقده في تصرفاته، لذلك لا يتفقون سوياً.