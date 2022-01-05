كورونا اليوم: مدة ظهور أعراض أوميكرون.. ومخاطر ظهور متحورات كل فترة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

مدة ظهور أعراض أوميكرون

مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، بدأت حركة الناس تزداد مرة أخرى في جميع أنحاء العالم، هناك خطر الإصابة بالعدوى إذا كنت تخرج بانتظام، بمجرد الإصابة بـ COVID-19 ، قد يبدأ الشخص في إظهار الأعراض في غضون خمسة إلى ستة أيام، في بعض الحالات، قد يستغرق الأمر 14 يومًا، ومع ذلك، يبدأ الشخص المريض في نقل العدوى للآخرين من حوالي يومين قبل ظهور الأعراض ولمدة تصل إلى 10 أيام بعد ذلك.

حتى في حالة الإصابة بأوميكرون، يمكن أن تظهر الأعراض في أي وقت بين 3 و 14 يومًا من الإصابة، لا تظهر أعراض Omicron بشكل أسرع من المتغيرات الأخرى، وفقا لموقع timesofindia.

مخاطر ظهور متحورات كل فترة

أعلن علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا بفرنسا، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا كوفيد-19 في جنوب البلاد، وأطلقت عليها اسم IHU ، وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتحورات يزداد بشكل يومي، لكن المتحورات سريعة الانتشار هي التي تشغل العلماء، وقالت الشبكة الإخبارية، إن المتحور الجديد الذي تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة به لدى مسافر عائد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر لا يزال قيد الدراسة.

ومع ظهور السلالة الجديدة بالتزامن مع تفشي متغير أوميكرون في عدة دول حول العالم، يكشف دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خطورة ظهور متحور جديد لكورونا كل فترة.

مخاطر ظهور متحور كل فترة

لا يختلف التعامل مع كل متحورات كورونا، طرق الوقاية كما هي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة وتلقي اللقاح، لكن المخاطر تتمثل في ظهور سلالة أخطر وأشرس لكوفيد-19 وأكثر قتلا للبشر، لكننا نأمل في أن تكون المتحورات الجديدة أقل خطورة.

كورونا.. ما مدى خطورة "متحور مرسيليا" ذي التركيبة غير النمطية؟

أشارت إدارة حماية حقوق المستهلك والخدمات الصحية الروسية "روس بوتريب نادزور" إلى أن متحور كورونا المسجل في مرسيليا الفرنسية قد لا يمثل خطرا على سير الجائحة واحتدام الوباء.

ونشرت بوابة MedRxiv للمقالات العلمية دراسة حول نوع جديد من العدوى "تم الكشف عنه لدى 12 شخصا من سكان مرسيليا ناجم عن طفرة مرتبطة بمتحورات فيروس كورونا"، ووفقا للدراسة، كشفت اختبارات تحديد الطفرات وجود "تركيبة غير نمطية" للفيروس.

وأضافت: "لأول مرة تم التعرف على نوع جديد من الفيروس وتمت تسميته (B.1.640.2) في نوفمبر 2021 لدى شخص عاد من الكاميرون"، وتابعت: "تم تحميل تسلسل العينة الأولى التي نسبت للمتحور (B.1.640.2) إلى قاعدة البيانات الدولية في 4 نوفمبر 2021، وفقا لروسيا اليوم.