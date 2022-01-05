5 نصائح مهمة للتعامل مع الطفل «الرغاي».. «بلاش تصرخي في وشه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

«بالع راديو.. اسكت بقى»، عبارات توجهها الأمهات لأطفالهن، تخرج منهن على هيئة صراخ، تصل أحيانًا إلى ضرب صغارهن، دون إدراكهن بأن هذا الأمر يسبب مشاكل صحية كبيرة، تجعل الشكاوى تترد عليهن من قبل الإدارة المدرسية.

الأساليب الصحيحة للتعامل مع الطفل «الرغاي»

توجد مجموعة من الطرق يلزم على الأمهات اتباعها مع الطفل كثير الكلام، وفقًا لموقع «Very Well Family»، حفاظًا على سلوكيات الطفل، منها:

- إلزمي الهدوء

الكثير من الأمهات تتخذ أسلوب التعنيف، إذ الصراخ والضرب وسيلتان لمنع الطفل من الحديث لكنهما من الأساليب التربوية الخاطئة، لذا يلزم أولًا توضيح المفاهيم الأساسية للطفل عن التحدث والإنصات، وتجنب التعنيف لأنه يؤثر على الجوانب المشرقة لدى الطفل.

- حافظي على احترامك لأسلوب طفلك

من المعروف أنه عند انزعاج الأمهات من أحاديث أطفالهن، تبدأن في توجيه الكلمات التي تجرح مشاعر الطفل، وتقلل من احترامه لنفسه، ما يؤثر على الحالة النفسية للطفل، وبدلًا من رغبته في الحديث، من المحتمل أن يصبح شخصًا انطوائيًا.

- احرصي على عدم تجاهل طفلك

تلجأ الكثير من الأمهات إلى تجاهل أطفالهن عند سماع أحاديثهن المتكررة، اعتقادًا أن ذلك هو القرار الصائب، ويجعل الطفل يتوقف عن الكلام، ولكنه أسلوب خاطيء، إذ يلزم الإنصات إليه جيدًا حتى يتعلم فعل ذلك مع الآخرين.

- ضعي إشارة مع طفلك للتوقف عن الكلام

يمكنك تحديد إشارة دون الحاجة إلى التحدث أو الصراخ إلى طفلك، عندما تفعليها تعني أنه يلزم عليه التوقف عن الحديث، وبذلك ينتبه الطفل إلى الأوقات التي يسمح له بالحديث بها، والأوقات غير المناسبة.

- تحديد وقت للحديث مع طفلك

يلزم الحرص على ترك أعمال المنزل، وكل ما يشغلك عن طفلك، وتحديد وقت مناسب خلال اليوم للحديث معه فقط، ومنحه مشاعر الاهتمام.