الامارات | تناولوا هذا المشروب اللذيذ.. للوقاية من السكري وأمراض القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن تناولوا هذا المشروب اللذيذ.. للوقاية من السكري وأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مرض السكري هو أحد الأمراض التي تنتشر في العديد من البلدان، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة في حالة عدم السيطرة عليه، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، ووفقاً لبعض الدراسات هناك مشروب ساخن واحد يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بهذه الحالة ويساهم في وقايتك من أمراض القلب، ألا وهو الشاي، وخاصة شاي الماسالا المعتمد على التوابل.

ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإنه مع انخفاض متوسط العمر المتوقع في المملكة المتحدة بشكل طفيف خلال السنوات الأخيرة خاصة مع وباء الفيروس التاجي، يعيد الكثيرون تقييم عاداتهم الصحية ويبحثون عن طرق سهلة لتعزيز طول العمر.

ونقلت الصحيفة عن المكتبة الوطنية للطب، قولها إن التوابل البنية الموجودة في شاي الماسالا تقلل من مستويات السكر في الدم بنسبة 10 إلى 29 بالمائة، وتشمل هذه التوابل مزيج من الهيل والزنجبيل والشاي الأسود والقرفة والشمر والفلفل الأسود والقرنفل بالإضافة إلى النكهات الأخرى.

وبحسب ساينس تايمز فإن الشاي الأسود بمفرده يمكن أن يكون مفيداً أيضاً في تنظيم مستويات السكر بالدم وقد يوقف الارتفاعات المفاجئة، وبالطبع يتم تناول الشاي بدون إضافة سكر للحصول على فوائده.

لماذا مرض السكري خطير؟

يمكن أن يكون مرض السكري مميتاً في بعض الحالات. ووفقاُ لمنظمة الصحة العالمية فإنه في عام 2019 أودى مرض السكري بحياة حوالي 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وتحدث المشكلات بشكل رئيسي عندما لا يتم علاج مرض السكري. ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في أضرار جسيمة لأجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك القلب، حيث يمكن أن يتلف الأوعية الدموية وقد يؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية وفقاً لمركز السكري في المملكة المتحدة.

أمراض القلب هي سبب رئيسي آخر للوفاة، وهنا يأتي دور القرفة مرة أخرى لأنها أثبتت فائدتها في خفض ضغط الدم والكوليسترول "الضار".

وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري الحصول على الاستشارة من طبيبك الخاص بشأن استخدام المشروبات في نظامك الغذائي إذا كنت تعاني أحد الأمراض المزمنة.

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