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3 طرق لـ إعداد طبق محشي بيبي داخل منزلك بكل سهولة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

محشي بيبي

«المحشي» من الأطباق الرئيسية التي لها مكانة خاصة على السفرة المصرية، إذ يحرص الكثير من الأشخاص تناوله بشكل شبه أسبوعيا، حيث تتنوع طرق تحضيره وإعدادته من حين لآخر، لذلك نقدم لكي خلال السطور التالية، طريقة عمل محشي بيبي، حسب الشيف نرمين هنو، ببرنامجها «زي السكر»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل محشي بيبي

خلطة المحشي:

بصلة متوسطة مقطعة

1 كوب أرز مصري  

1 كوب طماطم مكعبات

1 كوب بقدونس فريش مقطع

1 كوب كزبرة فريش مقطعة

ثلثى كوب شبت مقطع  

1 ملعقة كبيرة نعناع ناشف  

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود  

نصف ملعقة صغيرة ملح  

2 ونصف كوب مرقة لحمة  

500 جرام لحمة مفرومة  

للخضار:

300 جرام طماطم شيري  

300 جرام باذنجان بيبي  

300 جرام فلفل بيبي  

300 جرام كوسة بيبي  

طريقة تحضير محشي بيبي

يخلط الأرز واللحمة المفرومة والخضرة والطماطم والبصل وزيت الزيتون، ويتبل بملح وفلفل ونعناع ناشف.

ثم يحشى الخضار بالخلطة ويرص في بيركس، ويقدم بالهنا.

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مقادير عمل محشي ورق عنب

ورق عنب  

أرز  

صلصة طماطم  

شوربة كوارع  

بقدونس  

كزبرة خضراء  

شبت  

فلفل حار  

بصل  

ثوم  

طماطم  

بهارات  

زعتر  

حبهان  

ملح  

فلفل  

جوزة الطيب  

كمون  

قرفة  

نعناع طازج

زيت ذرة  

جزر  

ورق لورا  

حبهان  

كرفس   

طريقة تحضير محشي ورق عنب

اسلقي الكوارع في جزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وملح وفلفل وماء، واتركيه حتى ينضج استخدمي مرقته لتسوية المحشي

طريقة إعداد الحشو:

افرمي البصل والثوم ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح والفلفل والشطة وزيت ذرة ونعناع طازج والارز المغسول والمصفى وقلبيهم جيدا.

اسلقي ورق العنب في ماء ساخن، ثم احشيه بالحشو ثم لفيه.

ضعي اصابع المحشي في حلة بها صف من شرائح البصل والطماطم وفصوص الثوم ومكعبين مرقة.

اضيفي اليها ماء ثم ضعيها على نار هادئة حتى ينضج تماما.

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مقادير عمل محشي كرنب

كرنب  

أرز  

صلصة طماطم  

شوربة كوارع  

بقدونس  

كزبرة خضراء  

شبت  

فلفل حار  

بصل  

ثوم  

طماطم  

بهارات  

زعتر  

حبهان  

ملح  

فلفل  

جوزة الطيب  

كمون  

قرفة  

نعناع طازج

زيت   

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- طريقة تحضير محشي كرنب

افرمي البصل والثوم.

ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح والفلفل والشطة وزيت ذرة ونعناع طازج والارز المغسول والمصفى وقلبيهم جيدا.

اسلقي أوراق الكرنب في ماء ساخن ثم صفيها وقطعيها شرائح ثم احشيها بخليط الأرز.

استخدمي السكينة لتقطيعها قطع صغيرة، ثم رصيها في حلة بها شرائح بصل وجزر ومكعب مرقة.

أضيفي إليها ماء حتى تغطي الحلة، ثم ضعيها على نار هادئة حتى ينضج تماما.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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