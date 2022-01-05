كيف تكون «جينتلمان» في نظر حبيبتك؟.. الحل في 10 خطوات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحرص الرجل عند الدخول في علاقة عاطفية جديدة، على تقديم كافة متطلبات شريكته سواء العاطفية أو المادية، وذلك للتمكن من جذبها نحوه، ومن ثم البدء في تبادل المشاعر فيما بينهما، لكن عادة ما تشكل شعور الطرف الآخر بالراحلة عائقًا كبيرًا أمام الرجل في تلك الحالة، لأنها تعد من أولويات أي علاقة ناجحة، لذلك يتجه بعض الرجال إلى البحث عن حلول كي يتصفون بـالـ«جنتلة» أمام نسائهم.

كيفية التعامل بـ«جنتلة» مع شريكة حياتك

ووفق ما عرضت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تلك مجموعة من الخطوات التي تساعدك على أن تكون «جينتل» أمام محبوبتك، والتي تتمثل في:

1- التحدث بنبرة صوت هادئة، فإذا تحدثت معها بنبرة صوت ساخرة أو مهينة أو ازدراء، قد تشعر بالاستهزاء وعدم احترامك لها ومشاعرها.

2- التحدث مع شريكتك في كافة التفاصيل التي تثير اهتمامها.

3- تعود على كيفية إيصال أفكارك ومشاعرك لها بشكل سلس.

4- اهتم باختيار الكلمات الرقيقة والمناسبة قبل مناقشتها في أي أمر.

5- اجعل الاهتمام بشريكة حياتك نقطة أساسية من خلال الاهتمام بوجهات نظرها المختلفة.

6- إيجاد طرق جيدة لفهم وجهات نظر شريكتك أثناء الحديث.

7- ابتسم كثيرًا، فالابتسامة الحقيقية يمكن أن تجعل أي شخص يشعر بالراحة معك.

8- لا تفرض إرادتك عند المناقشات، فيمكنك تقديم اقتراحات ولكن لا تفرض ما تريده على شريكتك أو زوجتك، لكل شخص لديه إرادة حرة وعليك أن تحترم ذلك.

9- استمع عن طيب خاطر عندما تبدي شريكتك مشاعرها، وأظهر لها أنك حريص على الاستماع، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بعلاقتكم.

10- تقديم انتقادات بناءة، فبالتأكيد هناك أوقات لا تصبر فيها على عيوب شريكتك، ولتجنب التشويش على الملاحظات غير الحساسة، اختر تحويل تعليقاتك إلى انتقادات بناءة، وتجنب توجيه أصابع الاتهام وإبراز أخطائها.