بيع سمكة بـ2 مليون جنيه في مزاد.. ما سبب ارتفاع سعرها بهذا الشكل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قد تتعجب عندما تسمع خبر بأن سمكة بيعت بـ144 ألف و815 دولارا، أي ما يعادل نحو 2 مليون و277 ألف جنيه مصري، فما قصتها وسبب سعرها الباهظ؟

في العاصمة اليابانية طوكيو، أُقيم مزاد في سوق السمك وبيعت سمكة من نوع التونة زرقاء الزعانف بمبلغ 8ر16 مليون ين (144 ألفا و815 دولارا) اليوم الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مزاد هذا العام في سوق تويوسو هو المرة الأولى منذ ست سنوات التي تباع فيها سمكة تونة في المزاد بأقل من 20 مليون ين.

وتم صيد السمكة، التي يبلغ وزنها 211 كيلوجراما في أوما، وهي من أفضل مناطق صيد التونة في البلاد وتقع على الطرف الشمالي من جزيرة هونشو.

ويعادل السعر نحو 690 دولار للكيلوجرام الواحد، أما مشتري السمكة فكان أحد تجار الجملة، ويزيد استهلاك التونة زرقاء الزعانف في اليابان أكثر من أي مكان آخر في العالم. وأدى الصيد الجائر إلى تعرض النوع لخطر الانقراض بشدة.

ولكن ما الذي يجعل هذا النوع باهظ الثمن بشكل لا يصدق؟.. هذا ما نوضحه وفقا لـ "mashed".

أحد العوامل التي تجعل التونة ذات الزعانف الزرقاء باهظة الثمن هو قانون العرض والطلب، إذ لا يوجد الكثير من التونة ذات الزعانف الزرقاء في المحيط، وتتعرض جميع الأنواع الثلاثة من الزعانف الزرقاء للصيد الجائر ولا تتكاثر الأسماك في الأسر.

أنواعها:

هناك 3 أنواع من التونة زرقاء الزعانف هي:

- تونة المحيط الأطلسي، وهي الأكبر حجما وأكثر أنواعها عرضة للانقراض.

- تونة المحيط الهادي.

- التونة الجنوبية.

وواجهت اليابان -أكبر مستهلك للزعانف الزرقاء- انتقادات دولية بسبب صيدها القاسي للتين الأزرق الزعانف. لم يكن الأمر كذلك دائمًا.

ولم تصبح الأسماك مشهورة إلا بعد السبعينيات عندما بدأ السوشي في الانتشار في الغرب، ويقول خبير السوشي والطاهي الياباني ديريك ويلكوكس، إن اليابان هي أفضل في التعامل مع ذبح التونة الزرقاء الزعانف، وليس من غير المألوف أن يتم تصديرها دون وصولها لمطعم سوشي في اليابان، وهو ما يرفع التكلفة، وفقا لـ" Business Insider".

ويعيش هذا النوع من سمك التونة في البحار والمحيطات ويقترب من الشواطئ في الموسم، ويمكن أن يتحمل مدى كبير من درجات الحرارة.

القيمة الغذائية لتونة الزعانف الزرقاء:

تحتوي كل 100 جرام من لحم التونة الأطلسية على 144 سعرة حرارية، و3 ملج كوليسترول، 1.3 ج أوميجا 3، و23.3 ج بروتين، و39 ملج صوديوم.

ويجعل محتواها البروتيني العالي منها غذاء جيدا للمهتمين بجمال أجسامهم، والرياضيين بشكل عام، غير إن قيمة هذا النوع تتأرج حسب جودة الصيد خلال موسم الذروة.

وحددت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بوزارة التجارة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، بعض مميزات التونة ذات الزعانف الزرقاء على النحو التالي:

- تتميز بجوانب ظهرية سوداء أو زرقاء داكنة، مع تقزح أخضر رمادي.

- تنتشر على بطونهم بقع فضية أو رمادية.

- لديهم سلسلة من الزعانف الصفراء الصغيرة، حوافها سوداء، وتمتد من الزعنفة الظهرية الثانية إلى الذيل.

- من السمات المميزة لسمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء أن أطراف الزعانف الصدرية لا تصل إلى مقدمة الزعنفة الظهرية الثانية.

- لديهم عيون صغيرة نسبيًا مقارنة بأنواع التونة الأخرى.

- تصل إلى مرحلة النضج عند 5 سنوات من العمر، ويمكن أن تعيش حتى 26 عامًا، على الرغم من أن متوسط العمر يبلغ نحو 15 عامًا.

- يصل طول البالغين حوالي 1.5 متر ويزن نحو 60 كيلوجرامًا.

- يبلغ الحد الأقصى للطول والوزن المبلغ 3 أمتار في الطول و450 كيلوجرامًا.

- هي مفترسة وتتغذى بشكل رئيسي على الحبار والأسماك، مثل السردين والأنشوجة، الصوري، الرنجة، بومبانوس، الماكريل، سمك النازلي، التونة الأخرى، وأحيانًا سرطان البحر الأحمر والكريل.