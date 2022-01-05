فيروس كورونا.. كم من الوقت يستغرق ظهور أعراض أوميكرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ينتشر متغير أوميكرون المكتشف حديثًا لـ كورونا بوتيرة سريعة في أجزاء مختلفة من العالم، على الرغم من أن أعراضه يُعتقد أنها أكثر اعتدالًا من أعراض دلتا، فقد أثار ارتفاع الحالات الخوف والذعر بين الناس.

ومع ذلك، من السابق لأوانه قول أي شيء عن المضاعفات المتعلقة بعدوى أوميكرون وفعالية اللقاحات حيث أن السلالة جديدة لا يتوفر الكثير من البيانات عنها، بالنظر إلى السيناريو الحالي، فإن أفضل حل ممكن هو اتباع الإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم لتقليل خطر الإصابة.

أعراض أوميكرون

عند الإصابة بالمتحور الجديد، يعاني الفرد إلى حد ما من نفس الأعراض التي شوهدت عند الإصابة بالسلالة الأصلية أو الفيروس المتحور سابقًا، الأعراض القليلة الأولى لأوميكرون هي الحمى الخفيفة والتعب وألم الحلق وآلام الجسم، لا يوجد فقدان حاسة الشم والتذوق، والذي كان من الأعراض الشائعة أثناء الإصابة بمتغير دلتا، بقدر ما تذهب مضاعفات ما بعد العدوى للمتغير الجديد المثير للقلق، لا تتوفر معلومات حول هذا الأمر حتى الآن، لا يزال الباحثون يحاولون جمع المزيد من البيانات حول هذه السلالة الجديدة التي نشأت في جنوب إفريقيا منذ ما يزيد قليلاً عن شهر، وفقا لموقع timesofindia.

ما هي المدة التي تستغرقها أعراض أوميكرون في الظهور؟

مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، بدأت حركة الناس تزداد مرة أخرى في جميع أنحاء العالم، هناك خطر الإصابة بالعدوى إذا كنت تخرج بانتظام، بمجرد الإصابة بـ COVID-19 ، قد يبدأ الشخص في إظهار الأعراض في غضون خمسة إلى ستة أيام.

في بعض الحالات، قد يستغرق الأمر 14 يومًا، ومع ذلك، يبدأ الشخص المريض في نقل العدوى للآخرين من حوالي يومين قبل ظهور الأعراض ولمدة تصل إلى 10 أيام بعد ذلك.

حتى في حالة الإصابة بأوميكرون، يمكن أن تظهر الأعراض في أي وقت بين 3 و 14 يومًا من الإصابة، لا تظهر أعراض Omicron بشكل أسرع من المتغيرات الأخرى.

التدابير الوقائية التي يجب أن تتخذها

إذا اتصلت بأي شخص ثبتت إصابته بـ COVID-19 ، فاعزل نفسك على الفور، ابتعد عن الآخرين لمدة 10 أيام على الأقل لتقليل خطر الإصابة، في غضون ذلك، اخضع للاختبار، حتى إذا تم تطعيمك أو كنت تتبع جميع الإجراءات الاحترازية لكورونا ، فإن العزلة ضرورية لحماية أحبائك من خطر الإصابة، إذا لاحظت أي أعراض مرتبطة بـ COVID-19 خلال فترة العزل، فاتصل بطبيبك لمعرفة الإجراء المناسب.

لماذا تحتاج إلى أن تكون أكثر حذرا

مع انخفاض درجة الحرارة، هناك خطر مزدوج من التهابات الجهاز التنفسي في شكل COVID والإنفلونزا، ترتبط كلتا الحالتين بالجهاز التنفسي وتسببهما فيروسات مختلفة، في حالة الإصابة بكلا الفيروسين، يمكن أن يزداد الأمر سوءًا لأن أجسامنا قد تجد صعوبة في محاربة كلا الفيروسين في وقت واحد، لذلك، من الأفضل تجنب الأماكن المزدحمة، وارتداء كمامة، والحفاظ على النظافة، والحصول على التطعيم لتقليل مخاطر الإصابة.