"احفظي الأرقام دي".. كيف تتصرفين عند التعرض لأي ابتزاز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

واقعة مؤسفة شغلت الرأي العام خلال الأيام الأخيرة الماضية، وخلقت حالة من التعاطف مع الطالبة بسنت خالد التي أنهت حياتها عن طريق تعاطي حبة الغلة السامة، بعد تعرضها للابتزاز من أحد شباب القرية بنشر صور مسيئة وفيديوهات مبركة لها.

وبحسب بيان النيابة العامة أمس الثلاثاء، استخدم شخصين اتهمهما والد بسنت صورَها الشخصية وابتزازها بها، ما عرَّضها لضغطٍ نفسيٍّ دفعها للانتحار.

حتمًا الانتحار ليس الحل لنهاية مثل هذه النوعية من المشاكل، يجب مواجهة مثل هذه الجرائم وعدم إخفائها والإسراع في الإبلاغ عنها.

أيضا طالبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، جميع الأهالي في حالة تعرض بناتهن إلى مثل هذه الظروف الوقوف بجانبهن والإنصات الجيد لهن وتصديقهن والعمل على زيادة الثقة فيما بينهم، مع تقديم كامل الدعم والمساندة اللازمة لهن، وتشجيعهن على الإبلاغ وعدم السكوت، وأن الجاني سينال عقابه وفقا للقوانين المصرية.

وطالبت مايا خلال بيان لها الفتيات بسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم وذلك عبر الوسائل التالي:

- التوجه مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومقابلة الشخص المسؤول لتلقي الشكوى.

- الاتصال بالرقم المختصر 15115، أو رقم تطبيق واتس آب 01007525600.

- الاتصال على الرقم الساخن 108 من أي هاتف سواء المحمول أو الأرضي، وسيقوم بالرد ضابط متخصص.

- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/

- إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491.