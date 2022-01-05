سعر صادم لفستان هيفاء وهبي الأخير.. ظهرت به في خطبة شقيقتها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مقاطع الـ«ريلز» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقاطع مصورة رصدت وصلات رقص مختلفة ومتنوعة، تألقت بها خلال حفل خطبة شقيقتها مؤخرا، ورغم أنّ الحفل مر عليه أكثر من 10 أيام، إلا أنّ الفنانة اللبنانية لا تزال متصدرة الريلز بوصلات رقص خطفت بها الأنظار خلال الحفل.

فستان هيفاء وهبي خلال حفل الخطبة بسعر صادم

وظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال حفل الخطبة، بفستان من القطيفة يلائم فصل الشتاء، قصير للغاية، وبفتحة عريضة من الصدر، كما تميزت إحدى أكمامه بالريش بنفس اللون، واختارت حذاء له كعب عال، ولون داكن وإطلالة بسيط.

وبالبحث عن الفستان، عقب عودة تداول مقاطع الفيديو مُجددًا، وُجد أنّه جاء بتوقيع علامة Magda Butrym، ووصل سعره لـ4592 ريالا سعوديا، أي أكثر من 19 ألف جنيه مصري.

خطوبة شقيقة هيفاء وهبي

يذكر أنّ الفنانة هيفاء وهبي، كانت احتفلت مؤخرًا بخطوبة شقيقتها في حفل عائلي أقيم في بيت الأسرة بلبنان، وشارك جمهور هيفاء وهبي، على مقاطع التواصل الاجتماعي المختلفة، بصور ولقطات من احتفال شقيقتها بخطبتها، والتي ارتدت خاتم الزواج، وظهر الجميع بملابس بسيطة خلال الاحتفال، كما أعربت هيفاء عن سعادتها بـ«زغروطة».