طبيبة تحذّر: خوف الطلاب من الامتحان قد يصيبهم بكورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأ الطلاب الاستعداد للامتحانات، بينما بدأ الأهالي المراقبة وتقديم الدعم، لكن بعضهم قد يقع في خطأ بالضغط على الأبناء خوفًا عليهم من عدم تحصيل الدرجات النهائية، أو العلامات المطلوبة، ما يضع الطلاب في مرحلة شديدة من التوتر والخوف والرعب قبل الامتحانات.

طبيبة تحذّر الطلاب من الخوف

من جانبها، حذّرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، من رعب الطلاب وخوفهم المستمر قبل الامتحانات، مؤكدة أنّ الخوف والرعب يضعف المناعة، التي من شأنها تحافظ عليهم من الإصابة بالفيروسات، وعلى رأسها كورونا: «الخوف هيقلل مناعتهم ويضعف جهازهم المناعي اللي بيحميهم، وضعف المناعة هيتسبب في إصابة بالفيروسات».

أكلات ضرورية بالتزامن مع الامتحانات

ونصحت استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، الطلاب خلال حديثها لـ«هُن»، بتناول بعض الأطعمة خلال موسم الامتحانات، وعلى رأسها «الفراولة، التوت، الزبيب، والمشمشية»، شرط ألا يزيدوا عن 4 وحدات يومية.

وأشارت إلى أهمية تناول عين الجمل، لقدرته على تزويد الجسم بالزنك، فضلًا عن تناول الخضراوات الورقية والسلطات، مع 2 لتر مياه على الأقل يوميًا، بمعدل كوب لكل ساعة.

أطعمة لتحسين الجهاز المناعي

وعدّدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أطعمة لتحسين الجهاز المناعي، جاءت على النحو التالي:

السبانخ

تحتوي علي حامض الفوليك الذي يخفض القلق والتوتر.

الفلفل الحار

يحتوي على مواد تذيب الدهون وإنتاج مواد تعمل على تهدئة الأعصاب.

الثوم

يحتوي على كمية كبيرة من معدن الكروم الذي يؤثر على هرمون السيروتونين وعنصر الكبريت، كما أنّه مضاد حيوي طبيعي يقوي المناعة ومضاد للبكتريا والفيروسات والفطريات.

الطماطم

تحتوي على مركب اللايكوبين الذي يمنحها اللون الأحمر اللامع ويعد علاج ومقوي للمناعة.

البنجر الأحمر

مصدر لفيتامين «ب» المفيد للذاكرة.

العسل

يحتوي علي فيتامينات وحامض الفوليك والحديد والمانجنيز.

الشوكولاتو الداكنة

تساعد على رفع مستويات هرمون السعادة.

لب القرع أو اللب الأبيض

يحتوي على الزنك والبروتين.