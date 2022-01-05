زبدة المانجو.. سر جمال بشرتك وشعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن زبدة المانجو تعد بمثابة سر صحة وجمال البشرة والشعر؛ نظرا لأنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل A و E والأحماض الدهنية الأساسية.

وأوضحت البوابة الألمانية أن زبدة المانجو تعمل على ترطيب البشرة وتمنحها ملمسا مخمليا وتحميها من أضرار العوامل البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي، والتي تتسبب في الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، فضلا عن أنها لا تتسبب في انسداد المسام.

وأضافت "هاوت.دي" أن زبدة المانجو تحمي الشعر من الجفاف والتقصف وتحميه من أضرار المؤثرات البيئية وأجهزة التصفيف مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد، فضلا عن أنها تعمل على تهدئة فروة الرأس المتهيجة وتحارب قشرة الرأس.