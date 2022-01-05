ما هي الأوردة العنكبوتية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية النمساوية لطب الأوعية الدموية إن الأوردة العنكبوتية عبارة عن أوردة صغيرة متسعة تتخذ اللون الأحمر أو الأزرق وتتشعب تحت الجلد على غرار خيوط العنكبوت، الأمر الذي يفسر سبب تسميتها بهذا الاسم.

وأضافت الجمعية أن الأوردة العنكبوتية غالبا ما تنشأ في السيقان، ولكنها يمكن أن تظهر أيضا في الوجه والصدر والفخذ، مشيرة إلى أنها تبدو ظاهرة للعيان، مما يمثل مشكلة جمالية.

وتحدث الأوردة العنكبوتية في الغالب بسبب ضعف النسيج الضام؛ لذا تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بها.

ويتم إزالة الأوردة العنكبوتية بعدة طرق منها وضع مادة دوائية في الأوردة لتجعلها تضمر. ولهذا الغرض يمكن أيضا اللجوء إلى الليزر. وفي الحالات الشديدة يتم إزالتها جراحيا.

وللوقاية من نشوء الأوردة العنكبوتية ينبغي مراعاة الابتعاد عن الملابس الضيقة والحرص على ارتداء الأحذية المسطحة والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية ورفع السيقان من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى علاج ضغط الدم المرتفع وتجنب البدانة.