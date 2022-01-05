نصائح لتقليل ارتفاع ضغط الدم دون أدوية.. يقتل 300 شخص يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

لُقب مرض الضغط المرتفع بالقاتل الصامت، إذ يودي بحياة الشخص دون أن يشعر، ورغم كونه من الأمراض المزمنة، إلا أنّ التعامل معه بطريقة منظمة وسليمة تحمي صاحبه من المخاطر والمضاعفات، ولذلك تقدم «هن» خلال التقرير التالي أبرز أعراض ارتفاع ضغط الدم وفقا للموقع الطبي familydoctor.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

أغلب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا تظهر عليهم أعراض واضحة، لذلك سمي بـ«القاتل الصامت»، لكن مع تطور الحالة يكون له علامات مصاحبة مثل الشعور بصداع قوي أو حدوث نزيف بالأنف، وأحيانا الشعور بصعوبة في التنفس.

كيفية خفض ضغط الدم دون اللجوء لتناول الأدوية

يقول الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:« مصر بها نحو 30 مليون مريض يعانون من الضغط المرتفع، ويموت منهم بشكل يومي نحو 300 شخص».

نصائح جمال شعبان لمرضى الضغط المرتفع

الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية

ينصح «شعبان» بممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة على الأقل بشكل يومي، أي ساعتين ونصف أسبوعيا بشكل منتظم.

النظام الغذائي الصحي

ينصح مرضى الضغط المرتفع بالابتعاد عن الموالح والعيش، فكلاهما يؤديان لارتفاع الضغط، حيث يحتوي العيش على كميات كبيرة من الملح، واحتياج الشخص من الملح يجب ألا يزيد عن ملعقة صغيرة بشكل يومي، إضافة إلى أنّ بعض الخضروات تحتوي على أملاح.

كما ينصح بتجنب الأكلات الجاهزة والسريعة الغنية بالأملاح بكميات هائلة، إضافة للمشروبات الغازية.

تقليل الوزن بقدر الإمكان

يقول عميد معهد القلب السابق، إنّ خسارة الوزن بنسبة نحو 5% تساعد على ضبط الدم المرتفع، إضافة للإقلاع عن التدخين وعدم الجلوس بجوار مدخن، كما يفضل اتباع نظام غذائي تستطيع الانتظام عليه طويلًا، فأفضل الأعمال أدومها، وإن قل لا تغتر بالانخفاض السريع في الوزن.

الابتعاد عن الكحوليات

الكحوليات من المشروبات التي تساعد على ارتفاع ضغط الدم، لذلك ينصح بتجنبها تماما.

تقليل المسكنات

ينصح جمال شعبان بتجنب التناول المفرط للمسكنات مثل الفولتارين والبروفين.

تجنب التوتر

التوتر والانفعال من الأمور التي تؤثر بالسلب على مرضى الضغط، وتؤدي لارتفاعه بشكل ملحوظ.