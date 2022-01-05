بعد 40 سنة حب.. فتاة تتزوج من لونها المفضل في حفل ضخم فما هو؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«للناس فيما يعشقون مذاهب» مقولة عربية شهيرة طبقتها مؤخرًا فتاة، بعدما أعلنت أمام عن قصة حبها أمام العالم أجمع، لكنها ليست بشخص بينما ارتبطت الفتاة عاطفيًا بأحد الألوان الشائعة والتي يتم استخدامه في تصميم المليارات من الأشياء المادية المتباينة بمختلف أنحاء العالم.

حفل زفاف تاريخي

وشاركت الفتاة الأمريكية التي تدعى «كيتن سيرا» أصدقاءها وأفراد عائلتها، بتحضيرها لحفل زفاف تم وصفه بـ«التاريخي»، من لونها المفضل، إذ أقيم الحفل في ولاية لاس فيجاس الأمريكية بليلة رأس السنة الجديدة 2022، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ويعتقد الكثير من الأشخاص أن تلك الفتاة قد دخلت التاريخ من خلال الزواج من لونها المفضل «الوردي»، وذلك بسبب الغرابة الشديدة للأمر والذي لم يتم القيام به فيما مضى من قبل أي شخص.

تفاصيل حفل زفاف الفتاة من لونها المفضل

وأقامت «كيتن» حفل زفاف ضخم تمكنت خلاله بالزواج من لونها المفضل، إذ أطلت خلاله بفستان وردي اللون منفوش، ويعلوه «جاكيت» باللون ذاته، وكل ما يحيط بها حمل اللون المفضل لها.

وظهرت الفتاة الأمريكية خلال الحفل وهي جالسة على سيارة فارهة مكشوفة باللون الوردي، ويعلو متنها من الخارج «تارت» مزين باللون ذاته ومزينة بالأزهار الوردية، إذ كشفت «كيتن» عن أنها قررت الزواج أخيرًا من لونها المفضل بعد علاقة دامت بينهما على مدار 40 عامًا.

وقامت «كيتن» بتصميم مجوهراتها وحتى أحمر شفاها باللون ذاته، قائلة: «أنا أعلن زواجي من اللون الوردي، كما حرص الحاضرين بالحفل على تهنئتها بارتدائهم «الوردي» بملابسهم، وكانت أحذيتهم وردية أيضًا.

وأمام الحاضرين قالت العروس الأمريكية: «أعتقد أن الناس لديهم رفقاء لكن أنا لدي لون، وقد وعدت نفسي بأنني سأرتديه حتى وفاتي، فأنا أستمتع بذلك بصورة كبيرة».