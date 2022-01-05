طرق التفرقة بين الجمبري الأصلي والمضروب.. «اشتريه وأنتي مطمنة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تقع السيدات في حيرة التفرقة بين الجمبري الأصلي والمضروب، حيث يصعب التفرقة بينهما في بعض الاحيان، لذلك يستعرض «هُن»، طرق تساعد على تمييز أنواع الجمبري، كما جاء على موقع «سي بي سي» سفرة

طرق التفرقة بين الجمبري الأصلي والمضروب

الجمبري الأصلي

لونه رمادي فاتح، وبمجرد تعرضه للحرارة يتحول لونه إلى اللون البرتقالي، يتميز جسم الجمبري الأصلي انه ممشوق حتى لو كبير الحجم، وبه انحناء نصف دائري اتجاه اطرافه.

- الجمبري الأصلي رأسه مدبب وكذلك ذيله ويتضح ذلك في نهاية جسمه وينزع بسهولة مع القشرة.

- تمتد شوارب الجمبري الأصلي بطول جسمه في الاتجاه الخلفي الداخلي في الناحية المعاكسة للعين، وكذلك تمتد شوارب أخرى من رأسه.

- الجمبري الأصلي به رائحة البحر واليود.

- عند شراء الجمبري دون قشر يجب فحص جسمه انه سليم ولحمه متماسك وليس مفتت أو مهري، ويكون اللحم باللون الأبيض أو رمادي فاتح جدا.

- بعد تسوية الجمبري يجب التأكد أن يخلو جسمه من الشوك أو العظام مما يجعل تناوله سهل جدا.

الجمبري المغشوش

- لونه رمادي داكن وجسمه مفرود مستقيم.

- له رأس وأذرع جانبية لها، وفي نهايته ذيل وأشباه أرجل ممتدة من جسمه.

- يغطي جسمه قشرة مثل الجمبري ولكن جسمه من الداخل يحتوي على الكثير من العظام والأهداب والشوائب التي تحتاج إلى حرفية في التفصيص والوصول إلى اللحم.

- لايتغير لونه بعد طهيه كثيرا ولكن يبقى محتفظ بحجمه وشكله ولونه، كما يختلف طعم لحمه عن الجمبري.