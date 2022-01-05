توت الآساي.. فوائد صحية جمّة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال المركز الاتحادي للتغذية إن توت الآساي (Acai Berry) يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وأوضح المركز الألماني أن توت الآساي غني بالفيتامينات مثل A و C و E والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والنحاس.

ويزخر توت الآساي بمادة "الأنثوسيانين"، التي تندرج ضمن مضادات الأكسدة، والتي تحارب ما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals) وتعزز تجديد الخلايا، ومن ثم تسهم في إبطاء عملية الشيخوخة.

كما تعمل مادة "الأنثوسيانين" على تنشيط سريان الدم، ومن ثم تقي من خطر تجلط الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل توت الآساي على تنشيط عملية الأيض وخفض الكوليسترول، فضلا عن أنه يتمتع بتأثير مثبط للشهية، ما يساعد في إنقاص الوزن.