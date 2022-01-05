دجاج وسادة ولحم.. إزاي تحضري اللانشون بطريقة صحية لأبنائك في المنزل؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عند الذهاب إلى المدرسة يهوى العديد من الأطفال الحصول على السندوتشات السريعة والتي يتم حشوها بمختلف المواد الغذائية البسيطة، ويأتي على رأسها اللانشون نظرًا لمذاقه الشهي بالنسبة للعديد من الأبناء، وعلى هذا النحو قد تشعر بعض الأمهات من شراءه وترغب في تحضيره صحيًا داخل المنزل، لذلك نقدم لكي خلال السطور طرق مختلفة لإعداد اللانشون الصحي في بيتك، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

لانشون سادة

- مقادير لانشون سادة

6 بيضات

5 مكعب جبنة كريمة

4 مكعب مرقة لحمة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

كوب دقيق

بودرة بصل

ثوم بودرة

بابريكا

لون طعام أحمر

كوب زيت

- طريقة تحضير لانشون سادة

يضرب فى الخلاط الجبنة والبيض والدقيق والمرقة والزيت

يضاف ثوم و بصل بودرة و بابريكا و حبهان واللون

يوضع الخليط فى كيس حرارى فى شكل اسطوانى

يغلى فى الماء على النار لمدة ساعة وربع حتى تمام النضج و يترك ليبرد ثم يقطع ويقدم

لانشون دجاج

- مقادير لانشون دجاج

ثلث كيلو دجاج مفروم

كوب زيت

كوب دقيق

7 بيض

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة بصل بودرة

ملعقة كبيرة بابريكا

2 مكعب مرقة دجاج

8 قطع جبنة مثلثات

ملح

فلفل أسود

زيتون أسود

- طريقة تحضير لانشون دجاج

اخلطي الدجاج مع الجبنة والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والمرقة والبيض والزيت والدقيق

ضيفي القليل كم الملح والفلفل الاسود واخلطي

صبى الخليط فى كيس حرارى مع الزيتون والفلفل الأسود الحبوب

لفى اللانشون بورق استرتش وورق ألومينوم وإسلقيه فى الماء لمدة 2 ساعة

إتركي اللانشون حتى يبرد ثم قطعيه

لانشون لحمة

- مقادير لانشون لحمة

كوب بقسماط

ربع كوب زيت

نصف كيلو لحمة مفرومة

5 بيضة

3 مكعب مرقة لحمة

ملعقة كبيرة بودرة بصل

نصف ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

4 مكعب جبنة كريمة

ملح

فلفل أسود

ماء مغلي

- طريقة تحضير لانشون لحمة

يضرب فى الكبة اللحمة المفرومة مع البقسماط و البيض والزيت والجبنة

تضاف مكعبات المرقة والملح والفلفل والثوم والبصل البودرة والبابريكا والقرفة والزنجبيل

يوضع الخليط فى كيس حرارى فى شكل اسطوانى ويغلق

يوضع فى الماء المغلى على النار لمدة ساعة ونصف حتى تمام النضج

يترك حتى يبرد ويقطع ويقدم