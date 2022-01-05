معادلة جديدة لتحسين قدرة الكمبيوتر على قراءة الإشارات الحركية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعكف العلماء في مختلف أنحاء العالم على تطوير أشكال جديدة للتواصل بين البشر والأجهزة، وكانت الأوامر الصوتية هي أبرز السبل التي توصل إليها العلم الحديث لتوجيه الأوامر إلى الآلات، وقد ظهرت تطبيقات هذه التقنية في التعامل مع الهواتف الذكية وأجهزة المساعد الافتراضي، فضلا عن تقنيات التواصل مع الأجهزة المنزلية من خلال الأوامر الصوتية.

غير أن التواصل من خلال الإشارات الحركية جذبت اهتمام العلماء، وقد ساعد على ذلك التقدم الكبير التي قطعته تقنيات التصوير وتحليل الصورة والذكاء الاصطناعي الذي أصبح يتيح للأجهزة فهم الإشارات التي يقوم بها البشر بشكل أفضل عن أي وقت مضى.

وفي هذا السياق، ابتكر فريق من الباحثين بجامعة سان يات سين الصينية معادلة خوارزمية جديدة لفهم لغة الإشارة تجمع بين الدقة والتعقيد وسلاسة التطبيق. وأظهرت الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية "جورنال أوف إلكترونيك إيمادينج" أن الفريق البحثي نجح من خلال هذه المعادلة في التغلب على التحديات الرئيسية التي تواجه هذه التقنية وجعلها سهلة الاستخدام على مستوى الأجهزة الاستهلاكية التقليدية.

ومن الخواص الرئيسية للمعادلة الجديدة أنها تستطيع التمييز بين مختلف أنواع الأيادي وفق ثلاثة معايير مختلفة وهي ما إذا كانت طبيعية أو عريضة أو نحيفة كما يمكنها تحديد العلاقة بين طول الأصابع وحجم راحة اليد، وهو ما يساعد في فهم الإشارات الحركية على نحو أفضل وتنفيذ الأوامر المطلوبة بشكل أدق.

ويقول الباحث تشي يو رئيس فريق الدراسة، في تصريحات اوردها الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا إن "المعادلات الخوارزمية التقليدية التي تستخدم في فهم لغة الإشارة كثير ما تعاني بسبب عجزها عن استيعاب الإشارات الحركية بسبب اختلاف مواصفات أيادي المستخدمين، ولكن الاحتفاظ بقاعدة بيانات تحتوي على عينات لمختلف مواصفات الأيادي البشرية يجعل آلية فهم الإشارات الحركية أسهل بالنسبة للمنظومات المتخصصة في هذا المجال".