فوائد الفراولة للبشرة.. أبرزها تقشير البشرة وعلاج حب الشباب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الفراولة من الفواكه المفيدة للجسم، حيث تمده بالعناصر التي يحتاج إليها، كما للفراولة العديد من الفوائد للبشرة منها مقاومة التجاعيد المبكرة كما أنها تمنح النضارة والصحة للبشرة الشاحبة، ومن فوائد الفراولة للبشرة كما ذكرها موقع «Health line».

التقليل من الهالات السوداء والتجاعيد

حول العين وذلك نتيجة لقلة النوم، أو احتباس الماء أو مع كبر السن، وتحتوى الفراولة على عناصر مضادة للالتهابات، كما أنها تساعد في تقليل الهالات السوداء والتجاعيد حول العين التي تؤثر بشكل كبير على نضارة البشرة.

حماية البشرة من أشعة الشمس

لاحتوائها على مادة الانثوسيانين المسؤولة عن إنتاج اللون الأحمر المييز للفراولة، ويمكن أن تقلل الفراولة من خطر الاصابة بسرطان الجلد لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة.

علاج حب الشباب

تساهم الفراولة في علاج حب الشباب، فهي واحدة من افضل المكونات للبشرة لمحاربة حب الشباب.

تقشير البشرة

تساعد الفراولة على تقشير البشرة وإزالة خلاياها الميتة، كما توفر رائحة زكية للجلد، تساعد الفراولة على إصلاح وتغذية البشرة.

الفراولة تعالج الشفاه الداكنة

تحتوى الفراولة على المعادن والفيتامينات الحيوية التي يمكن أن تساعد في علاج تشقق الشفاة الداكنة، وتساعد في علاج خلايا الجلد الميتة، كما تساعد الفراولة في ترطيب الجلد.

خلطة الفراولة والسكر من أجل تقشير البشرة

هرس كمية من الفراولة لتشكيل عجينة لينة.

اضافة ملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

تطبيق الماسك بواسطة التدليك بلطف بحركات دائرية على البشرة النظيفة.

تكرار تطبيق هذا القناع مرة في الأسبوع حتى الحصول على بشرة ناعمة ورطبة.