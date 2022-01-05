الإفتاء توضح هل يجوز الرجوع للزوج بعد رفع الخلع؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تلقت دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سؤال حول هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع، وأجاب عن ذلك الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء.

وذكر «وسام»، مدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية أن الخلع ليس حرام بل هو أمر مشروع في الإسلام، والأصل في الخلع ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، مؤكدًا أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة.

هل ترد المرأة المختلعة الشبكة؟

وفي سؤال آخر تلقته دار الإفتاء المصرية حول رد المرأة الشبكة عند طلبها للخلع، وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوي التي حملت رقم 308، «المقرر شرعًا أن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعًا فعليها أن تتنازل عن باقي مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق؛ لأن الحديث الشريف الوارد في ذلك فيه: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»

قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري، وقد كانت الحديقة مهرها، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع.والمهر في أعرافنا، والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية يجعل المهر شاملًا للشبْكة، وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع؛ لأنها داخلة في المهر الواجب رده.