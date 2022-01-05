الامارات | 14 قتيلاً جراء انهيار أرضي في الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلاً جراء انهيار أرضي في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي 14 شخصاً حتفهم بعدما وقع انهيار أرضي بموقع بناء في مدينة بيجيه بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات المحلية أمس، القول إن الانهيار الأرضي وقع مساء أول من أمس.

وأضافت السلطات أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على 17 شخصاً، كان 14 منهم قد فارقوا الحياة بالفعل. وتم نقل الثلاثة الآخرون إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة. وتم إعلان اكتمال جهود الإنقاذ، فيما لايزال التحقيق جارياً لتحديد سبب الانهيار.

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