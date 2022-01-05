لإنقاص الوزن في الشتاء.. أفضل 5 أنواع شوربة يمكنك تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

مع انخفاض درجة الحرارة والشعور بالبرودة، لا نبدأ في تراكم طبقات إضافية من الملابس فحسب، بل نميل أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم 5 أنواع من الشوربة عليك تناولها لخسارة الوزن في أسرع وقت، وفق لموقع "timesofindia ".

- شوربة الطماطم:

لا يوجد شيء أفضل من تناول طبق من شوربة الطماطم عند محاولة إنقاص الوزن، نظرا لأنها منخفضة السعرات الحرارية والدهون، فالطماطم مليئة بفيتامين C وبيتا كاروتين والعناصر الغذائية الأخرى ، مما يجعلها مثالية عندما تكون في مهمة للتخلص من الكيلوجرامات.

- شوربة الخضروات:

غنية بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية، ويمكنك إضافة خضروات مختلفة مثل السبانخ والبروكلي والجزر والبازلاء والفلفل حسب رغبتك.

- شوربة الدجاج:

بالرغم من احتواء الدجاج على دهون، إلا أنه من الأطعمة الممتازة عند محاولة إنقاص الوزن، نظرا لأنه مليء أيضًا بالبروتينات والكربوهيدرات ويحتوي على سعرات حرارية أقل، بالإضافة إلى يمكن لمرق الدجاج أن يعزز مناعتك ويقلل الالتهاب.

- شوربة القرنبيط:

من الخضروات الشتوية الشهيرة، فهي قليلة السعرات الحرارية، لذا يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، إذ يحتوي وعاء من الشوربة على 25 سعرة حرارية فقط.

- شوربة المشروم:

بفضل احتواء المشروم على كمية وفيرة من البروتين والألياف وعديد من العناصر الغذائية الأخرى، ما يساعد استهلاكه في تعزيز فقدان الوزن.