بإطلالة سيمي فورمال.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

شاركت المطربة نوال الزغبي جمهورها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، أحدث مجموعة صور لها والتي ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

واعتمدت نوال بإطلالتها على إطلالة باللون الأسود، إذ ارتدت جاكيت جلد وبنطلون باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، كما اختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وتألقت المطربة نوال الزغبي مؤخرًا بالظهور بأكثر من إطلالة متنوعة ومميزة وجريئة، حيث تحرص على مشاركتها لمتابعيها على حسابها الرسمي.