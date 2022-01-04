ملكة جمال الكون السابقة تعاني من عرض «غريب» لفيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت ملكة جمال الكون السابقة أوليفيا روجرز،عن إصابتها بفيروس كورونا، بأعراض غريبة ليست من ضمن الأعراض المعروفة أو التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

وعانت أوليفيا روجرز، 29 عامًا، من التجشؤ بلا توقف عند الإصابة بالفيروس، حتى تتأكد من الإصابة يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد قضاء عيد الميلاد مع أسرتها في جنوب أستراليا.

وكتبت ملكة جمال الكون عبر صفحتها على «انستجرام»، «لدى أكثر الأعراض عشوائية، لايمكنني التوقف عن التجشؤ».

ملكة جمال الكون تعاني من «التجشؤ»

شاركت «أوليفيا»، الأعراض التي أصيبت بها وهي التجشؤ، مشيرة كما ذكرت «روسيا اليوم»، أنها كانت في البداية غير متأكدة بالإصابة، وكانت تعتقد أنها تعاني من أعراضها.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا

سيلان الأنف.

التهاب الرقبة.

التعب.

الصداع.

آلام المفاصل.

التهاب الحلق.

الدوخة.

القيء.

إحمرار العين.

ولا تشمل القائمة السابقة جميع الأعراض، فهي ليست حصرية، ويُصاب الأطفال بأعراض مشابهة لأعراض البالغين وتحدث لهم بشكل عام درجة من درجات الاعتلال الخفيف.

ومن الممكن أن تتراوح حدة أعراض فيروس كورونا بين خفيفة جدًا إلى حادة وقد يظهر على بعض الأشخاص أعراض محدودة، وقد لا يظهر على البعض أي أعراض على الإطلاق، ويُطلق على ذلك أيضًا وصف المرض منعدم الأعراض، وقد تتفاقم الأعراض لدى البعض، مثل تفاقم ضيق النفس والتهاب الرئة بعد نحو أسبوع من بدء ظهور الأعراض.