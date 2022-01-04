4 حيل تساعدك على الاستيقاظ مبكرا.. «مش هتتأخر تاني»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يرغب الكثير من الأشخاص في الاستيقاظ مبكرًا، لذا يذهبون إلى سريرهم قبل ساعات من ميعاد نومهم، ويحرصون على ضبط المنبهات وتكرراها، وربما يكون الميعاد الذي يرتبطون به لا يسمح بالتأخير عنه، وعلى الرغم من ذلك يجد الكثير منهم صعوبة في الاستيقاظ، ويغلقون المنبهات بمجرد سماعها.

التأخير عن المواعيد

ومع البرودة الشديدة، يصاحب الأشخاص الشعور بالدفء، لذا لا يستطيعون أخذ قرار فتح أعينهم، والحركة من السرير، ما يجعلهم يغلقون المنبه ربما لساعات متصلة بعد موعد ضبطه، ويتأخرون عن مواعيدهم.

حيل لعدم إغلاق المنبه

وهناك مجموعة من الحيل الذي يمكنك اتباعها لمساعدتك على الاستيقاظ مبكرًا، وفقًا لموقع «Every Day Health»، وهي:

- احرص على إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

يلزم الحرص على غلق التلفاز، والهواتف قبل الخلود إلى النوم، إذ تعتبر من أكثر الوسائل التي لا تساعد في الحصول على النوم بشكل مريح وأخذ قسط كاف من النوم، استخدم المنبه فقط لتذكيرك بموعد الذهاب إلى السرير، والاستيقاظ.

- اعرف ما يؤثر على نومك

عليك تحديد الأمور التي تؤدي إلى تشتيت نومك، واضطرابه مثل الحساسية، والاكتئاب ومحاولة حل تلك المشكلات، حتى لا يتأثر نومك وتستغرق وقتًا طويلًا في النوم، أو عند الاستيقاظ.

- ضع المنبه في مكان بعيد من نومك

إذا كنت تضع المنبه في مكان قريب من نومك، ما يجعل الأمر سهلًا بالنسبة لك للضغط على زر «الغفوة»، قم بوضع المنبه أو الهاتف في مكان يبتعد عنك، ما يجعلك تستيقظ من موضعك لإغلاقه.

- لا تغير جدول النوم في عطلات الأسبوع

إذا كنت تمتلك جدول منتظم من ساعات النوم، حافظ على انتظام جدولك في أيام العطلات، حتى لا يتأثر نومك بعد ذلك وتجد المعاناة في ضبطه مرًة أخرى.