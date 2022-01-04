لايف ستايل

حسن الرداد يعلق على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم بـ«باقة ورد وقلب»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

شائعات كثيرة ترددت خلال الفترة الماضية بشأن انفصال إيمي سمير غانم عن زوجها حسن الرداد، خاصة بعد ظهور الأخيرة بمفردها خلال أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية ، واتهم الجمهور «الرداد» بالتخلي عن زوجته في محنتها.

be603e929f.jpg

ومنذ ساعات قليلة، نشر الفنان حسن الرداد، عبر «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، باقة كبيرة من الورد على شكل قلب مدون عليها: «من إيمي سمير غانم»، في إشارة منه إلى استمرار علاقتهما.

04ddccbacf.jpg

وعلى الرغم من حالة الحزن التي تعيشها الفنانة إيمي سمير غانم بعد فقدها الديها الفنان سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، إلا أنها لم تنس عيد ميلاد زوجها حسن الرداد.

إيمي سمير غانم ترتدي الحجاب

وتصدرت إيمي سمير غانم، منصات السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة بعد ارتدائها الحجاب خلال أدائها مناسك العمرة، ما جعل الكثير من متابعيها يعتقدون أنها بالفعل ارتدت الحجاب.

c15727ab60.jpg

530b3dbfe9.jpg

وبعد انتشار شائعات ارتدائها الحجاب، حسمت إيمي سمير غانم، الجدل، من خلال صورة لها عبر «استوري» إنستجرام دون حجاب.

b8dce0b4ae.jpg

ظهور إيمي سمير غانم لأول مرة بعد وفاة والديها

وكان الظهور الأول لـ «إيمي سمير غانم» بعد وفاة والديها خلال أدائها للعمرة؛ إذ اقتصرت خلال الفترة الماضية على نشر صور لوالديها عبر السوشيال ميديا مطالبة بالدعاء لهما.

  

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا