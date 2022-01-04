الامارات | مصرع امرأة ورضيعها بطريقة مأساوية.. ماتا دهساً تحت أقدام فيل

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع امرأة ورضيعها بطريقة مأساوية.. ماتا دهساً تحت أقدام فيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت امرأة وطفلها البالغ ثلاثة أشهر دهساً تحت أقدام فيل في جنوب شرق زيمبابوي، على ما أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية المحلية الثلاثاء.

وقد صادفت المرأة البالغة 23 عاما خلال عودتها إلى منزلها في منطقة شيبينغي الريفية قطيعاً من الفيلة، بعد زيارتها أقارب في منطقة قريبة من المنزل برفقة طفلها لمناسبة رأس السنة.

وقال الناطق باسم هيئة إدارة المتنزهات والثروة الحيوانية في زيمبابوي تيناشي فاراو لوكالة فرانس برس إن "فيلاً باغتها في المكان وهاجمها ما أدى إلى مقتلها وطفلها".

ويؤدي ازدياد أعداد الفيلة في المناطق الريفية في زيمبابوي إلى مواجهات بين البشر والحيوانات البرية.

وأشارت هيئة المتنزهات الوطنية إلى أن 40 شخصاً قضوا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 في حوادث مماثلة.

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