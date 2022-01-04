7 أشياء رئيسية يجب القيام بها في بداية كل شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نحب جميعاً بداية العام الجديد، ونضع العديد من الجداول والخطط التي نريد أن نتبعها فيه، وإذا فعلنا نفس الشيء مع بداية كل شهر ستتغير حياتنا للأفضل.

وفي التقرير نعرض لكم أبرز الأشياء التي يجب أن تفعلها في بداية كل شهر، وذلك كما ورد في موقع"bustle".

- الاهتمام بملابسك:

في بداية كل شهر، يجب أن تكون منتبها للغاية بشأن ما ترتديه بالفعل، إذا كنت لا تستخدمها، فتبرع به، أو جرد الملابس التالفة وإصلاحها.

- إنشاء ميزانية:

من أجل الحفاظ على أموالك تحت السيطرة، من الجيد إنشاء ميزانية في بداية كل شهر، وتجنب شراء الأشياء التي لا فائدة لها.

- جدولة جميع فواتيرك:

يجب عليك دفع جميع الفواتير المتأخرة والأقساط، حتى لا تتراكم عليك مع مرور الوقت.

- حدد أهدافك:

يساعدك تحديد هدفك على إنجاز ما تريد تحقيقه، بالإضافة إلى تحفيزك الإجتهاد وبناء ثقتك بنفسك.

- تخلص من مخاوفك القديمة:

الشهر الجديد هو سبب للمضي قدمًا، وترك المخاوف والصعوبات والبدء من جديد.

- إصلاح الأجهزة التالفة:

يجب اعتبار تنظيف منزلك بمثابة تصفية ذهنك، كما يعد التخلص من الفوضى أمرًا ضروريًا ومن جميع الأشياء الزائدة، وإصلاح الأجهزة التالفة، ستشعر بمزيد من الراحة والهدوء في النهاية.

- القيام بممارسة الرياضة والهوايات:

يفضل مع بداية كل شهر لتخصيص وقت للجلوس مع الأصدقاء، وممارسة التمارين الرياضية، فضلا عن ذلك القيام بالاستمتاع بالهوايات، وذلك للتخلص من الشعور بالإرهاق والتوتر الناتج عن العمل الشاق.